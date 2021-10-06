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Валерий Шерин: «Сегодня все транспортные потоки скапливаются на одной проездной магистрали – улице Октябрьской»

Валерий Шерин: «Сегодня все транспортные потоки скапливаются на одной проездной магистрали – улице Октябрьской»

В Туле, в районе сахарного завода, запланировано строительство четырехполосного моста через Упу.

Правительство РФ одобрило заявку Тульской области на сумму 2,7 млрд рублей на финансирование строительства моста через Упу. Протяженность моста составит 740 метров.

О том, как скажется на транспортных потоках появление нового транспортного объекта в Туле, рассказал первый замгубернатора — председатель правительства региона Валерий Шерин:

– Зареченский район активно развивается, поэтому перед нами стоит задача создать удобную дорожную инфраструктуру. Сегодня все транспортные потоки скапливаются на одной проездной магистрали — улице Октябрьской. Если, например, человек едет с Зеленстроя, он двигается по всем центральным улицам города: сначала по проспекту Ленина, затем едет на ул. Советскую, потом на Зареченский мост и с него выезжает на ул. Октябрьскую.

С появлением нового моста водитель, следуя в ту же сторону, свернет с проспекта на ул. Болдина, потом на ул. Дмитрия Ульянова, ул. Федора Смирнова, на Мосинское кольцо и по новому мосту уйдет сразу на набережную Дрейера и ул. Курковую или любую другую зареченскую улицу.

Это позволит разгрузить магистральные улицы и перераспределить транспортные потоки.

Кроме этого, по словам Валерия Шерина, в планах привести в порядок не только набережную Дрейера, но и прилегающую к ней улично-дорожную сеть:

– Я уверен, что эта часть города заживет новой жизнью, там будет совершенно другой уровень общественно-деловой активности, — добавил председатель правительства Тульской области.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:34 −8
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