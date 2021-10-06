Валерий Шерин: «Сегодня все транспортные потоки скапливаются на одной проездной магистрали – улице Октябрьской»

Правительство РФ одобрило заявку Тульской области на сумму 2,7 млрд рублей на финансирование строительства моста через Упу. Протяженность моста составит 740 метров.

О том, как скажется на транспортных потоках появление нового транспортного объекта в Туле, рассказал первый замгубернатора — председатель правительства региона Валерий Шерин:

– Зареченский район активно развивается, поэтому перед нами стоит задача создать удобную дорожную инфраструктуру. Сегодня все транспортные потоки скапливаются на одной проездной магистрали — улице Октябрьской. Если, например, человек едет с Зеленстроя, он двигается по всем центральным улицам города: сначала по проспекту Ленина, затем едет на ул. Советскую, потом на Зареченский мост и с него выезжает на ул. Октябрьскую.

С появлением нового моста водитель, следуя в ту же сторону, свернет с проспекта на ул. Болдина, потом на ул. Дмитрия Ульянова, ул. Федора Смирнова, на Мосинское кольцо и по новому мосту уйдет сразу на набережную Дрейера и ул. Курковую или любую другую зареченскую улицу.

Это позволит разгрузить магистральные улицы и перераспределить транспортные потоки.

Кроме этого, по словам Валерия Шерина, в планах привести в порядок не только набережную Дрейера, но и прилегающую к ней улично-дорожную сеть:

– Я уверен, что эта часть города заживет новой жизнью, там будет совершенно другой уровень общественно-деловой активности, — добавил председатель правительства Тульской области.