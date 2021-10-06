Застройщики больше не диктуют: новый микрорайон Тулы спроектируют по заказу правительства

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Первый замгубернатора – председатель правительства Валерий Шерин поделился с Myslo планами правительства на территорию бывшего аэродрома в Клоково.

Территория аэродрома в Клоково в скором времени перейдет в собственность Тульской области. Об этом стало известно сегодня, 6 октября.

По действующим на сегодняшний день нормам аэродром не может находиться в черте города. При этом земельный участок в 120 га в жилом районе привлекателен для реализации уникального для Тулы проекта жилой застройки.

Подробнее об идее рассказал Myslo первый заместитель губернатора Тульской области — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин:

– На данный момент нет и не может быть готового проекта жилого комплекса. После передачи территории аэродрома в региональную собственность правительство через аукцион заключит контракт на разработку проекта планировки территории.

Уникально то, что у региона есть возможность спроектировать такой жилой микрорайон, который будет отвечать запросам жителей и учитывать все их потребности. Сейчас земель, находящихся в собственности региона или города, для жилищной застройки практически нет, все участки – в частной собственности, поэтому мы рассматриваем проекты, которые разрабатывают сами застройщики.

Когда инвестор представляет на согласование проект застройки, мы можем его оценить лишь с точки зрения соответствия нормам. Если по этим критериям он проходит, то оснований для отклонения нет.

Вопросы же эстетики не находятся в правовом поле, поэтому они решаются уже в ходе переговоров и через поиск компромиссов.

В этом случае мы будем иметь возможность сами заказать проект территории, чтобы в нем были бульвары, скверы, социальная инфраструктура, удобные межквартальные проезды.

Предполагается, что над проектом будут трудиться группы архитекторов и урбанисты самых передовых компаний, сотрудничающих с ведущими застройщиками России, которые создают правильные и удобные жилые микрорайоны.

– Дальше нарежем территорию на участки и будем проводить аукционы среди застройщиков для реализации задуманной концепции. Территория площадью в 120 га позволит возвести минимум 1,2 млн кв. м жилья. Ориентировочный общий объем вложений в эти проекты от застройщиков – порядка 80 млрд рублей.

Столь грандиозные планы по вводу жилья, по мнению председателя правительства Тульской области, позволят не только создать комфортные для проживания микрорайоны в Туле, но и, в конечном итоге, положительно скажутся на стоимости квадратных метров:

– Стоимость жилья нам диктуют рыночные отношения – она определяется соотношением спроса и предложения. Мы сегодня строим немного. Объем ввода жилья составляет 0,48 кв. м на человека в год, это порядка 670 тыс. кв. м в год, а параметр, к которому мы стремимся, — 0,6-0,8 кв. м на одного жителя, то есть 800-850 тысяч кв. м. Достижение таких объемов строительства определенно повлияет на рынок, и цена будет снижаться.