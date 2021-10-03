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В Туле на ул. Пирогова силовики устроили масштабную проверку мигрантов
Фото: телеграм-канал «Тула.Экстремизм».

В Туле на ул. Пирогова силовики устроили масштабную проверку мигрантов

Правоохранители проверили 120 человек.

На ул. Пирогова силовики провели масштабный рейд по мигрантам. Как сообщает телеграм-канал «Тула.Экстремизм», правоохранители проверили 120 выходцев из Средней Азии.
 
Иностранцев проверяли на соблюдение трудового, миграционного законодательства и на причастность к экстремизму.
 
Составлено более 10 протоколов за различные нарушения в области административного законодательства.
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