В Туле на ул. Станиславского грузовик переехал мужчину

Днем 1 октября в Туле неподалеку от пересечения улицы Станиславского и проспекта Ленина произошло ДТП со смертельным исходом.

По словам очевидцев, мужчина шел по тротуару, перелез через ограждение газона и вышел на проезжую часть. Предполагается, что он попал в мертвую зону обзора грузовика. Поэтому водитель не увидел, когда пешеход начал переходить дорогу. Отметим, что в нескольких десятках метров от места трагедии находится подземный переход.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Его личность устанавливается. На вид погибшему около 60 лет.

На месте происшествия работают несколько экипажей ДПС. На данный момент наблюдается затруднение движения по улице Станиславского.