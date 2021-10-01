новости
новости
Регистрация
В Туле на ул. Станиславского грузовик переехал мужчину

В Туле на ул. Станиславского грузовик переехал мужчину

Пострадавший скончался на месте происшествия.

Днем 1 октября в Туле неподалеку от пересечения улицы Станиславского и проспекта Ленина произошло ДТП со смертельным исходом.

По словам очевидцев, мужчина шел по тротуару, перелез через ограждение газона и вышел на проезжую часть. Предполагается, что он попал в мертвую зону обзора грузовика. Поэтому водитель не увидел, когда пешеход начал переходить дорогу. Отметим, что в нескольких десятках метров от места трагедии находится подземный переход.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Его личность устанавливается. На вид погибшему около 60 лет.

На месте происшествия работают несколько экипажей ДПС. На данный момент наблюдается затруднение движения по улице Станиславского.

 

Галерея
В Туле грузовик переехал мужчину, Фото: 1
В Туле грузовик переехал мужчину, Фото: 2
В Туле грузовик переехал мужчину, Фото: 3
В Туле грузовик переехал мужчину, Фото: 4
В Туле грузовик переехал мужчину, Фото: 5
В Туле грузовик переехал мужчину, Фото: 6
В Туле грузовик переехал мужчину, Фото: 7
показать все фотографии
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Авторы: Сергей Стариков, Кристина Вернигорина
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 14:00 +7
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тула
Прочее
сбили пешехода
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле приступили к консервации фонтанов
В Туле приступили к консервации фонтанов
В Туле в заброшенном автомобиле нашли труп мужчины
В Туле в заброшенном автомобиле нашли труп мужчины
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.