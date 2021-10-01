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В Туле приступили к консервации фонтанов
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле приступили к консервации фонтанов

Работы планируют завершить к 18 октября.

В Туле приступили к консервации фонтанов. 1 октября работы проводились на фонтанных комплексах, расположенных в скверах Л. Толстого и Тульского академического театра драмы. Рабочие слили из чаш воду, демонтировали форсунки и установили заглушки.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, подобные работы ждут все городские фонтаны. Их планируют завершить к 18 октября.

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:59 +3
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