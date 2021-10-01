Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле приступили к консервации фонтанов. 1 октября работы проводились на фонтанных комплексах, расположенных в скверах Л. Толстого и Тульского академического театра драмы. Рабочие слили из чаш воду, демонтировали форсунки и установили заглушки.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, подобные работы ждут все городские фонтаны. Их планируют завершить к 18 октября.