«Олег, верни мне сына!»: тулячка с приставами разыскивает ребенка, которого скрывает отец

Фото из личного архива Евгении Наумкиной и пресс-службы УФССП по Тульской области.

Разыскивается ребенок

На днях тульские судебные приставы объявили розыск 7-летнего Саши Наумкина, которого по решению суда отец должен передать матери. Вместо этого Олег Наумкин скрывает ребенка. Где сейчас Саша и Олег — неизвестно.

Новость о розыске вызвала большой резонанс.

В социальных сетях многие встали на защиту Олега Наумкина.

- Мы с Олегом водили детей в одну группу детсада, — рассказала Myslo тулячка Анастасия Пронина. — Так получилось, что мы каждый день в одно и то же время приводили детей в группу, у детей даже шкафчики были рядом. Всегда на виду. Я всегда в детсаду видела только отца! Ни мамы, ни бабушек и дедушек, больше никого. Мать Саши я видела всего раз.

Саша всегда выглядел счастливым. Отец водил его везде: в сад, в секции, на всех детсадовских утренниках с Сашей был. Ребенок всегда опрятно одет, вежливый, позитивный. Со стороны они выглядели как счастливая семья. Я была в шоке, узнав, что Олег занимался воспитанием ребенка один.

Как суд мог забрать ребенка от такого отца, как Олег?! Если бы спросили моего мнения в суде, я бы сказала, что Олег — замечательный отец!

С ребенком Ольги Петуховой Саша был и в детсаду, и должен был пойти в первый класс в этом году.

- Саша не пришел на 1 сентября, сказали, что его отец написал заявление о переводе сына на дистант. Эта история «дележки ребенка» давняя, но я и не думала, что она перерастет в такое… Когда мы водили детей в детсад, в основном, в нашей группе в сад ходили только мамы, Олег Наумкин был единственным отцом, который каждый день приводил и забирал Сашку. Где Сашина мама, мы не спрашивали — неудобно как-то. За четыре с лишним года я ни разу маму Саши не видела.

Саша очень хороший мальчик. И отец его приятный человек. Очень жаль, что они стали участниками этой дикой истории.

Кругом обман?

Мы нашли маму Саши, Евгению Наумкину. Она поделилась с Myslo своей историей.

- С Олегом мы поженились, когда мне было всего 18 лет, — рассказала Евгения. — Причем муж сразу начал жизнь с обмана. Говорил, что ему 27 лет. А о том, что ему 35, я узнала только в ЗАГСе. Зачем ему это было нужно, я не знаю.

Когда родился Саша, мы жили на съемной квартире. Олег официально нигде трудоустроен не был, я все время работала по графику. У мужа был (и есть) свободный график: перепродажа автомобилей не требует постоянного присутствия в офисе или еще где-то. Поэтому мы сразу, как только отдали Сашу в садик, договорились: Олег отводит и забирает, если я не смогу из-за рабочих смен.

Из садика Сашу забирала и я. И была на каждом утреннике. Удивлена, что некоторые родительницы говорят, что не видели меня в саду ни разу. Может быть, это какие-то знакомые Олега так пытаются его поддержать…

Потом наши отношения разладились и в 2017 году мы с Олегом развелись. Но какое-то время продолжали жить в той же съемной квартире на Зеленстрое. Своего у Олега нет.

По словам Евгении, проблемы с «дележкой ребенка» начались лишь когда ее бывший муж узнал, что она вновь вышла замуж.

- Олег предложил снова быть вместе, но я отказала. И тогда он сказал, что смешает меня с грязью и отомстит, — говорит Евгения. — Не хочется думать, что ребенка он использует как средство мести…

«Похищение» и «охрана цепочки»

Евгения рассказала, что полтора года назад бывший муж похитил Сашу.

- Мы с сыном и моим теперешним супругом жили в доме в КП «Рублево-Медвенский» на Веневке. Время, которое сын проводит с нами или с родным отцом, делили. Я не отказывала Олегу во встречах с Сашей. Он забирал его гулять или возил на секцию, или мы привозили, потом забирали назад.

Однажды Саша играл во дворе с соседкой девочкой, я отъехала в магазин, муж поливал газон за домом. Услышал крики. Потом соседская девочка рассказала, что подъехала тонированная машина, оттуда «выбежал дядя, схватил Сашку, запихнул в машину и уехал. Сашка так кричал!»

Телефон сына остался лежать на земле. Я думаю, Саша кричал, потому что не ожидал, что с ним так поступит родной отец.

Евгения вызвала полицию, написала заявление также в следственный комитет. Но что могли сделать правоохранители? Родной отец забрал ребенка — никакого состава преступления и быть не может. Решения суда о том, с кем должен находиться Саша и где ему положено жить, тогда не было.

- Мне удалось узнать в Следственном комитете, что они нашли Олега и Сашу: бывший муж вывез сына в Анапу. Я тут же полетела туда, но не успела — из отеля они съехали.

Так начались настоящие шпионские игры: я искала сына, бывший муж его тщательно скрывал. Менял места жительства, сим-карты. В садик и на секции Саша больше не ходил. Олег его скрывал.

С тех пор я сына практически не видела. Олег подал в суд иск на определение места жительства ребенка. Я подала встречный иск — мы с мужем хотим, чтобы все было по закону. Как суд решит, так и будет.

Тяжбы длились очень долго. За это время бывший муж так и не дал мне увидеться с сыном. Я видела его только на психолого-психиатрической экспертизе, которую назначил суд. И там Олег умудрился устроить шоу!

Он приехал на экспертизу с сыном, держа его на руках. На Саше был огромный капюшон, в руках — какой-то гаджет. Их окружала толпа охранников-гэбээровцев. Подойти было невозможно, не пускали. Оказалось, Олег нанял их, заключив договор на охрану золотой цепочки на шее сына. Если к сыну они не имели меня права не подпускать, то уж цепочку охраняли, как положено! У меня был шок…

Наконец, тяжбы закончились, и суд встал на сторону Евгении. Потом была апелляция, потом дополнения к иску. Итогом стало исполнительное производство, по которому Олег Наумкин обязан передать сына Евгении. Но Олег решил иначе — он скрылся.

Евгения показывает кипу бумаг: тут и жалобы, и иски, и ответы на них. Среди бумаг — еще один исполнительный лист: Олег Наумкин задолжал сыну алиментов более 200 тысяч рублей.

- Ему запрещен выезд за границу, он лишен права управления автомобилем, — рассказывает Евгения. — Как он живет? Чем он кормит сына? Что они делают? Будет ли Саша учиться? У меня нет ответов на эти вопросы. Я никогда не бросала своего сына. Я буду бороться за него до конца.

Я очень прошу, Олег, верни мне сына! Я очень люблю его.

Со страниц Myslo к Олегу обратилась и мама Евгении, Елена. Она просит вернуть внука:

- Я хочу обратиться к тебе, Олег, так как другой возможности пообщаться с тобой нет (все наши телефоны заблокированы). Пожалуйста, остановись, не ломай судьбу Сашеньки! Не лишай его мамы, общения сродными и близкими ему людьми! Дай ему возможность ходить в школу, общаться со сверстниками, развиваться, самостоятельно думать. У Саши должны быть и мама, и папа. Надо решать проблемы ради сына, а не убегать от них.

Комментарий эксперта

Судебное решение — не панацея

Так считает уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталья Зыкова.

- Дети часто становятся заложниками взрослых конфликтов. Ребенок имеет право знать как мать, так и отца. И судебное решение зачастую не решает проблему, если родители не договорились. Нужна медиация — разрешение спора посредством переговоров с учётом интересов обеих сторон. В случаях, когда родители разводятся или расходятся, медиация должна стать обязательной.

Однозначно, Саша сейчас страдает от сложившейся ситуации. Его родителям не удалось договориться, и даже судебные решения не помогли. Единственный выход — забыть свои амбиции и обиды, поставив интересы Саши выше своих.

Я обращаюсь к отцу Саши: скрывать мальчика — это не способ решения ситуации! Приходите ко мне, выход найдём вместе!