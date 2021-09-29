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Семья погорельцев из Тульской области: «В 70 лет остались без денег и жилья!»

Семья погорельцев из Тульской области: «В 70 лет остались без денег и жилья!»

У семьи Фомченко в страшном пожаре сгорело всё нажитое имущество. Нужна помощь наших читателей!

В редакцию Myslo обратились 70-летние Александр Митрофанович и Галина Александровна Фомченко. В семье случилось несчастье — днем 30 августа в деревне Слобода Дубенского района сгорел их дом. В одночасье пенсионеры остались без вещей, средств к существованию и крыши над головой. Лишились всего нажитого!

Дом — барачного типа, еще 1964 года постройки. В нем проживали четыре семьи. Александр Митрофанович и Галина Александровна поселились там более тридцати лет назад.

Страшный день пожара супруги вспоминают со слезами.

– Сосед производил сварку, случилось короткое замыкание. Мы были в тот момент дома, не сразу поняли, что происходит. Дым зашел в комнату, услышали крики с улицы: «Выходите, горим!» Взять ничего не успели, еле сами спаслись. Я с трудом передвигаюсь, хорошо, мне соседи помогли выйти. В тот момент крыша уже вовсю горела. Мы очень испугались, — рассказывает Галина Александровна.

Дом отстояли пожарные, но от него остались лишь стены да окна. Жить в нем невозможно.

На первое время погорельцев приютили соседи по деревне, помогли вещами и продуктами. Сейчас пенсионеров временно забрал к себе в Тулу племянник. С 1 октября семью Фомченко определят в Первомайский дом-интернат для престарелых – до тех пор, пока у них не появится свое жилище.

– Надеемся, что получится хоть квартирку снять. Представляете, что значит в 70 лет остаться без жилья? – плачет пенсионерка.

Александр Митрофанович и Галина Александровна Фомченко обращаются к читателям «Слободы» с просьбой оказать любую финансовую помощь.

Реквизиты для перевода:

Сбербанк. Счет получателя 4081 7810 0660 0523 7796, Александр Митрофанович Ф.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:15 +3
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