Жителю Суворова дали 10 суток за пьяную езду на мотоцикле

Кроме того, мужчина сел за руль без прав.

В Суворове Тульской области суд вынес приговор гражданину Сидорову. Мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (езда без прав и в состоянии опьянения). Нарушение было совершено в сентябре этого года на автодороге Чекалин– Суворов – Ханино.

« Сидоров М. В. , не имеющий права управления транспортными средствами, управлял мотоциклом, находясь в состоянии опьянения. В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ. На судебном заседании Сидоров М. В. вину в совершении административного правонарушения признал», — сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента.

Постановлением мирового судьи от 22 сентября Сидоров признан виновным. Ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 10 суток. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.