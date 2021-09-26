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Жителю Суворова дали 10 суток за пьяную езду на мотоцикле

Жителю Суворова дали 10 суток за пьяную езду на мотоцикле

Кроме того, мужчина сел за руль без прав.

В Суворове Тульской области суд вынес приговор гражданину Сидорову. Мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (езда без прав и в состоянии опьянения). Нарушение было совершено в сентябре этого года на автодороге Чекалин– Суворов – Ханино.
 
«Сидоров М. В., не имеющий права управления транспортными средствами, управлял мотоциклом, находясь в состоянии опьянения. В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ. На судебном заседании Сидоров М. В. вину в совершении административного правонарушения признал», — сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента.
 
Постановлением мирового судьи от 22 сентября Сидоров признан виновным. Ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 10 суток. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 08:30 0
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Место
Тульская областьСуворов
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