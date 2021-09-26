Туляки смогут бесплатно привить домашних животных от бешенства

Фото из архива Myslo.

28 сентября отмечается Всемирный день борьбы с бешенством. В этот день в Туле будут организованы пункты бесплатной вакцинации домашних животных. Они будут работать в Центральном парке (площадка у входа со стороны ул. Ф. Энгельса) и в Комсомольском парке.

Также привить своего питомца можно во всех государственных учреждениях ветеринарии Тульской области. Адреса и контактная информация размещены по ссылке.

Вакцинацию против бешенства можно осуществить в любой день в государственных учреждениях ветеринарии Тульской области, ближайших от вашего места жительства. Необходимо предварительно записаться по телефонам: