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Туляки смогут бесплатно привить домашних животных от бешенства
Фото из архива Myslo.

Туляки смогут бесплатно привить домашних животных от бешенства

Рассказываем, где будут работать пункты вакцинации.

28 сентября отмечается Всемирный день борьбы с бешенством. В этот день в Туле будут организованы пункты бесплатной вакцинации домашних животных. Они будут работать в Центральном парке (площадка у входа со стороны ул. Ф. Энгельса) и в Комсомольском парке.

Также привить своего питомца можно во всех государственных учреждениях ветеринарии Тульской области. Адреса и контактная информация размещены по ссылке.

Вакцинацию против бешенства можно осуществить в любой день в государственных учреждениях ветеринарии Тульской области, ближайших от вашего места жительства. Необходимо предварительно записаться по телефонам:

  • Алексинский район — 8 (487−53) 6−67−76, 6−62−64,
  • Арсеньевский район — 8 (487−33)2−14−22, 2−17−97,
  • Белевский район — 8 (487−42) 4−19−05, 4−15−17,
  • Богородицкий район — 8 (487−61) 2−11−69,
  • Веневский район — 8 (487−45) 2−50−80, 2−50−81,
  • Воловский район — 8 (487−68) 2−12−62,
  • Дубенский район — 8 (487−32) 2−11−52,
  • Ефремовский район — 8 (487−41) 6−61−88, 6−49−99, 6−50−78,
  • Заокский район — 8 (487−34) 2−25−85, 2−10−60,
  • Каменский район — 8 (487−44) 2−12−49, 2−11−39,
  • Кимовский район — 8 (487−35) 5−88−42,
  • Киреевский район — 8 (487−54) 6−19−43,
  • Куркинский район — 8 (487−43) 5−17−18, 5−19−17,
  • Ленинский район — 8 (487−2) 37−11−13, 37−39−84,
  • Новомосковский район — 8 (487−62) 9−18−08, 9−18−09,
  • Одоевский район — 8 (487−36) 4−16−36, 4−12−65,
  • Плавский район — 8 (487−52)6−49−70, 2−10−89,
  • Суворовский район — 8 (487−63) 2−25−31, 2−01−95,
  • Тепло-Огаревский район — 8 (487−55) 2−10−75, 2−10−64,
  • Узловский район — 8 (487−31) 6−18−07, 6−44−35,
  • Чернский район — 8 (487−56) 2−12−10,
  • Щекинский район — 8 (487−51) 4−98−55, 4−36−33,
  • Ясногорский район — 8 (487−66) 2−10−86,
  • Донской — 8 (487−46) 5−38−45, 5−47−72,
  • Тула — 37−10−88, 43−08−58.
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