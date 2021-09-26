Фото из архива Myslo.
Туляки смогут бесплатно привить домашних животных от бешенства
Рассказываем, где будут работать пункты вакцинации.
28 сентября отмечается Всемирный день борьбы с бешенством. В этот день в Туле будут организованы пункты бесплатной вакцинации домашних животных. Они будут работать в Центральном парке (площадка у входа со стороны ул. Ф. Энгельса) и в Комсомольском парке.
Также привить своего питомца можно во всех государственных учреждениях ветеринарии Тульской области. Адреса и контактная информация размещены по ссылке.
Вакцинацию против бешенства можно осуществить в любой день в государственных учреждениях ветеринарии Тульской области, ближайших от вашего места жительства. Необходимо предварительно записаться по телефонам:
- Алексинский район — 8 (487−53) 6−67−76, 6−62−64,
- Арсеньевский район — 8 (487−33)2−14−22, 2−17−97,
- Белевский район — 8 (487−42) 4−19−05, 4−15−17,
- Богородицкий район — 8 (487−61) 2−11−69,
- Веневский район — 8 (487−45) 2−50−80, 2−50−81,
- Воловский район — 8 (487−68) 2−12−62,
- Дубенский район — 8 (487−32) 2−11−52,
- Ефремовский район — 8 (487−41) 6−61−88, 6−49−99, 6−50−78,
- Заокский район — 8 (487−34) 2−25−85, 2−10−60,
- Каменский район — 8 (487−44) 2−12−49, 2−11−39,
- Кимовский район — 8 (487−35) 5−88−42,
- Киреевский район — 8 (487−54) 6−19−43,
- Куркинский район — 8 (487−43) 5−17−18, 5−19−17,
- Ленинский район — 8 (487−2) 37−11−13, 37−39−84,
- Новомосковский район — 8 (487−62) 9−18−08, 9−18−09,
- Одоевский район — 8 (487−36) 4−16−36, 4−12−65,
- Плавский район — 8 (487−52)6−49−70, 2−10−89,
- Суворовский район — 8 (487−63) 2−25−31, 2−01−95,
- Тепло-Огаревский район — 8 (487−55) 2−10−75, 2−10−64,
- Узловский район — 8 (487−31) 6−18−07, 6−44−35,
- Чернский район — 8 (487−56) 2−12−10,
- Щекинский район — 8 (487−51) 4−98−55, 4−36−33,
- Ясногорский район — 8 (487−66) 2−10−86,
- Донской — 8 (487−46) 5−38−45, 5−47−72,
- Тула — 37−10−88, 43−08−58.
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