За 8 месяцев в Тульской области материальный ущерб от преступлений достиг 2,3 млрд рублей

Управление правовой статистики, информационных технологий и защиты информации прокуратуры Тульской области проанализировало состояние преступности на территории региона за январь — август 2021 года.

Зарегистрировано 9932 преступления, что на 1545 больше, чем за аналогичный период 2020 года.

- Анализ социально-криминологической характеристики преступности показывает, что рост числа зарегистрированных преступлений обусловлен выявлением правоохранительными органами области за 8 месяцев 2021 года краж (3533, +32,1%) и мошенничеств (1887, +75,2%), — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Из общего количества треть преступлений (3126, 31,4%) совершена с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или компьютерной информации.

Вместе с тем в области на 21,8% снизилось число уголовно наказуемых деяний, связанных с незаконным оборотом наркотиков (с 815 до 637), на 14,6% - количество умышленных убийств с покушением (с 48 до 41), на 19% - количество преступных посягательств, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (с 1678 до 1 360).

Кроме того, на территории региона за указанный период уменьшилось

на 19,1% количество преступлений, совершенных с участием несовершеннолетних (со 152 до 123),

на 35,5% - связанных с нарушением ПДД, повлекших смерть человека (с 62 до 40),

на 21,8% - количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах (с 435 до 340).

На территории области на 3,6% снизилось количество экономических преступлений (со 716 до 690), на 21,5% - число противоправных посягательств, связанных с незаконным оборотом оружия (со 177 до 139), на 25,5% - число фактов поджога (с 51 до 38).

Материальный ущерб, причиненный противоправными деяниями, составил 2,3 млрд руб.