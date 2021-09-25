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Тульская боксерша Дарья Абрамова – чемпионка мира среди военнослужащих
Фото: https://vk.com/boxing_tula.

Тульская боксерша Дарья Абрамова – чемпионка мира среди военнослужащих

В финале она победила представительницу Монголии.

Тулячка Дарья Абрамова стала победителем 58-го чемпионата мира по боксу среди военнослужащих. Соревнования прошли в Москве.

Сегодня, 25 сентября, в финальном бою в весовой категории до 57 килограммов наша спортсменка единогласным решением судей выиграла у представительницы Монголии Болортуул Тумурхуяг.



Как сообщает Федерация бокса Тульской области, на пути к финалу Дарья Абрамова провела три поединка, в которых победила Зитору Турдибекову из Узбекистана, Кандракаю Тапу из Непала и бразильянку Жюсилен Ромеру Серкейру.

В чемпионате мира среди военнослужащих принимали участие более 230 спортсменов из 36 стран. Всего было разыграно 15 комплектов медалей.

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