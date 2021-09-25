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«Выглядят отвратно»: что думают читатели Myslo о красных панелях на старинном здании
Фото: vk.com/tulainpast.

«Выглядят отвратно»: что думают читатели Myslo о красных панелях на старинном здании

Собрали самые интересные мнения наших пользователей.

Новость о том, что старинное здание машиностроительного колледжа им. Н. Демидова (Веневское шоссе, 3) начали обшивать красными панелями, вызвала возмущение читателей Myslo.

Собрали самые интересные мнения наших пользователей по поводу этой ситуации.

— Давайте все здания так отремонтируем и переименуемся из Тулы в «Лего-сити». Пишу сквозь слезы от лицезрения этого убожества, — говорит theatombig.
 
— Я хренею… И от сайдинга, и от цвета. Ещё «красные фонари» повесить и всё — картина полная. Был белый или серый дом. Появился жёлтый, теперь красный. Следующий зеленый, синий, голубой. Остановите ЭТО, — возмутилась Людмила Н.
 
— Интересно, какой процент критиков до этой облицовки заруливал в те края полюбоваться этим архитектурно идентичным зданием, — поинтересовался Den.
 
— Испанский стыд. Позорище позорное, — написал Kaktylskii.
 
— А смотрится интересно. Не то, что некоторые сараи на Менделеевской, — высказался Million.
 
— Правильно, что обшивают, а то въезд с Венёвки позорный, — считает Ko3a_Depe3a.
 
— Здание смотрится нормуль, как-то особенно, обошьют, вид потеряет, не будет у него изюминки. Лучше бы голову приложили, чтоб домик красивый был, — высказался Bаrаbаr!(Александр).
 
— Почему нельзя было зашпаклевать и покрасить? Смотрелось бы гораздо лучше, и люди были бы довольны. Я там прохожу иногда, красные панели отвратно выглядят. Или я чего-то не понимаю, — написала веточка.
 
— Нужно идти в ногу со временем, а не оставаться в прошлом, — говорит scolota.
 
Напомним, инспекция Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия сообщила Myslo, что «здание расположенное по адресу: город Тула, Веневское шоссе, дом 3 объектом культурного наследия не является и на государственной охране не состоит».
 
В администрации города сообщили, что «ремонт здания машколледжа производится в рамках нацпроекта „Образование“. Перед проведением ремонтных работ в установленном порядке с администрацией города Тулы согласован колористический паспорт».
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сегодня, в 17:02 −2
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