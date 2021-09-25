«Выглядят отвратно»: что думают читатели Myslo о красных панелях на старинном здании

Фото: vk.com/tulainpast.

Новость о том, что старинное здание машиностроительного колледжа им. Н. Демидова (Веневское шоссе, 3) начали обшивать красными панелями, вызвала возмущение читателей Myslo.

Собрали самые интересные мнения наших пользователей по поводу этой ситуации.

— Я хренею… И от сайдинга, и от цвета. Ещё «красные фонари» повесить и всё — картина полная. Был белый или серый дом. Появился жёлтый, теперь красный. Следующий зеленый, синий, голубой. Остановите ЭТО, — возмутилась Людмила Н.

— Интересно, какой процент критиков до этой облицовки заруливал в те края полюбоваться этим архитектурно идентичным зданием, — поинтересовался Den

— Испанский стыд. Позорище позорное, — написал Kaktylskii

— А смотрится интересно. Не то, что некоторые сараи на Менделеевской, — высказался Million

— Правильно, что обшивают, а то въезд с Венёвки позорный, — считает Ko3a_Depe3a

— Здание смотрится нормуль, как-то особенно, обошьют, вид потеряет, не будет у него изюминки. Лучше бы голову приложили, чтоб домик красивый был, — высказался Bаrаbаr!(Александр)

— Почему нельзя было зашпаклевать и покрасить? Смотрелось бы гораздо лучше, и люди были бы довольны. Я там прохожу иногда, красные панели отвратно выглядят. Или я чего-то не понимаю, — написала веточка

Напомним , инспекция Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия сообщила Myslo, что «здание расположенное по адресу: город Тула, Веневское шоссе, дом 3 объектом культурного наследия не является и на государственной охране не состоит».

В администрации города сообщили, что «ремонт здания машколледжа производится в рамках нацпроекта „Образование“. Перед проведением ремонтных работ в установленном порядке с администрацией города Тулы согласован колористический паспорт».