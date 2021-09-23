новости
новости
Регистрация
В тульском лицее № 2 обнаружили коронавирус
Изображение Pexels с сайта Pixabay.

В тульском лицее № 2 обнаружили коронавирус

Часть детей временно перевели на дистанционное обучение.

Два класса лицея № 2 им. Бориса Анатольевича Слободскова г. Тулы временно переводят на дистанционное обучение. Решение принято по предписанию регионального Управления Роспотребнадзора. Причиной стало то, что в этих классах выявлены случаи заболевания СОVID-19.
 
«В соответствии с требованиями санитарных правил, на основании рекомендаций Управления Роспотребнадзора по Тульской области в учреждении проведен комплекс противоэпидемиологических и дезинфекционных мероприятий, организовано медицинское наблюдение за учащимися и педагогами учебного заведения. Учащиеся двух классов переведены на дистанционное обучение», — сообщает пресс-служба городской администрации.
 
К образовательному процессу в школе допускают только учеников и сотрудников без признаков респираторных заболеваний. Кроме того, в учреждении проводят утренние фильтры с обязательной термометрией. Ученики разных классов максимально изолированы друг от друга.
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:18 +2
Другие статьи по темам
Событие
коронавирусудаленка
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Депутатов Тульской областной Думы хотят выселить из «белого дома»
Депутатов Тульской областной Думы хотят выселить из «белого дома»
В Новомосковске в школьном обеде дети нашли личинку
В Новомосковске в школьном обеде дети нашли личинку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.