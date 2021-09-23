В тульском лицее № 2 обнаружили коронавирус

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Два класса лицея № 2 им. Бориса Анатольевича Слободскова г. Тулы временно переводят на дистанционное обучение. Решение принято по предписанию регионального Управления Роспотребнадзора. Причиной стало то, что в этих классах выявлены случаи заболевания СОVID-19.

«В соответствии с требованиями санитарных правил, на основании рекомендаций Управления Роспотребнадзора по Тульской области в учреждении проведен комплекс противоэпидемиологических и дезинфекционных мероприятий, организовано медицинское наблюдение за учащимися и педагогами учебного заведения. Учащиеся двух классов переведены на дистанционное обучение», — сообщает пресс-служба городской администрации.

К образовательному процессу в школе допускают только учеников и сотрудников без признаков респираторных заболеваний. Кроме того, в учреждении проводят утренние фильтры с обязательной термометрией. Ученики разных классов максимально изолированы друг от друга.