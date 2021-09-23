Депутатов Тульской областной Думы хотят выселить из «белого дома»
Об этом Myslo рассказал источник в облдуме.
Тульская областная Дума может переехать на работу в другое здание. Идея не новая, но, видимо, переживает очередной виток.
В качестве нового места работы региональных парламентариев рассматривается здание «Центргаза» на ул. Менделеевской/Тургеневской.
– Мы и сами рады переехать, в имеющихся кабинетах «белого дома» тесно, – поделился источник. – Но решения пока никакого не принято, работаем в привычном режиме.
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