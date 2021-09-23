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В Новомосковске в школьном обеде дети нашли личинку

В Новомосковске в школьном обеде дети нашли личинку

Об этом написали в местном паблике ВК.

23 сентября в группе «Подслушано Новомосковск» анонимный автор распространил сообщение, что в МБОУ «СОШ № 17» Новомосковска произошел неприятный инцидент: во время обеда школьники обнаружили опарыша в тарелке.

Судя по фото, это, конечно, не опарыш, а скорее мелкая личинка какого-то насекомого.

Автор поста хотел привлечь внимание общественности и контролирующих органов к качеству школьного питания.

А в комментариях к посту пользователи пишут, что этот случай не единственный, и опубликовали фото личинки крупяной моли в супе:

Отмечается, что стоимость обеда в школе составляет 80 рублей.

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Новомосковск
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