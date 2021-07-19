В ДТП под Тулой погиб мужчина: вдова боится, что виновник аварии останется безнаказанным

Утром 14 мая 2021 года 40-летний Валентин Никишин ехал привычным маршрутом по хорошо знакомой трассе на работу в Тулу. В 7.20 водитель большегруза DAF, спокойно стоявший на обочине, неожиданно принял решение развернуться через двойную сплошную и резко выполнил этот маневр.

Валентин пытался уйти от столкновения, но не успел среагировать – его Nissan Primera влетел в кабину фуры. Несмотря на то, что мужчина был пристегнут, он сильно ударился головой, получил черепно-мозговую травму. Врачи боролись за его жизнь, но Валентин скончался на месте происшествия.

– Мне позвонил начальник мужа, сказал, что Валентин не приехал на работу, – рассказывает вдова погибшего Наталья. – Я, конечно, разволновалась, подумала, что ему стало плохо, решила поехать по его маршруту. По пути звонила в 112, но мне сказали, что на трассе Тула–Новомосковск ДТП не было. Правда, чуть позже они перезвонили – я уже добралась до Сергиевского. Сообщили, что одна авария все-таки зафиксирована. А я слезы вытираю и отвечаю, что вижу...

Водитель фуры, некий В. А. Коротков, твердил одно: ждал, пока проедут все машины, чтобы спокойно развернуться. Почему он не заметил Nissan Primera, мужчина пояснить не смог. Отметим, что на данном участке трассы есть камеры фиксации скорости, благодаря которым выяснили, что погибший Никишин не нарушал скоростной режим.

– К сожалению, именно видеокамер там нет, поэтому нужны свидетели ДТП. Следователи мне говорят, что подобные случаи не редкость, но я в этом сомневаюсь. После того как меня признали потерпевшей, представители виновника аварии – орловская фирма, в которой работает водитель, – начали утверждать, что мой муж тоже нарушил ПДД.

Мол, большегруз виноват, да. Но мой Валентин якобы должен был за доли секунды увидеть препятствие и успеть затормозить. Я боюсь, что в этом случает будут использованы все увертки и уловки, чтобы виновник аварии не понес заслуженное наказание.

В настоящее время по факту ДТП возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». По нашей информации, в эксплуатации большегруза имелся ряд нарушений – у машины не было ОСАГО, также отсутствовал тахограф.



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