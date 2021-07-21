Жуткое ДТП под Тулой: следователи ищут очевидцев аварии

Это то самое ДТП, в котором пострадавший должен был предвидеть грубое нарушение ПДД.

Напомним, утром 14 мая 2021 года 40-летний Валентин Никишин ехал привычным маршрутом по хорошо знакомой трассе на работу в Тулу. В 7.20 водитель большегруза DAF, спокойно стоявший на обочине, неожиданно принял решение развернуться через двойную сплошную и резко выполнил этот маневр. Валентин пытался уйти от столкновения, но не успел среагировать – его Nissan Primera влетел в кабину фуры. Несмотря на то, что мужчина был пристегнут, он сильно ударился головой, получил черепно-мозговую травму. Врачи боролись за его жизнь, но Валентин скончался на месте происшествия. После того как жену погибшего признали потерпевшей, представители виновника аварии заявили, что ее покойный муж тоже виноват в случившемся, так как должен был увидеть маневр фуры и притормозить.

После публикации Myslo следователи органов внутренних дел сообщили, что разыскивают очевидцев данного ДТП:

– 14 мая 2021 года примерно в 07 час 20 минут на 13-м километре автодороги Тула – Новомосковск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Ниссан Примера» (государственный регистрационный знак Т 760 ОН 71) и грузового автопоезда в составе седельного тягача DAF (государственный регистрационный знак А 999 АК 57) с полуприцепом (государственный регистрационный знак ВК 1577 77). В результате ДТП водитель автомобиля «Ниссан Примера» от полученных телесных повреждений скончался на месте.