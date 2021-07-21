Жуткое ДТП под Тулой: следователи ищут очевидцев аварии
Это то самое ДТП, в котором пострадавший должен был предвидеть грубое нарушение ПДД.
Пару дней назад мы написали про расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Напомним, утром 14 мая 2021 года 40-летний Валентин Никишин ехал привычным маршрутом по хорошо знакомой трассе на работу в Тулу. В 7.20 водитель большегруза DAF, спокойно стоявший на обочине, неожиданно принял решение развернуться через двойную сплошную и резко выполнил этот маневр. Валентин пытался уйти от столкновения, но не успел среагировать – его Nissan Primera влетел в кабину фуры. Несмотря на то, что мужчина был пристегнут, он сильно ударился головой, получил черепно-мозговую травму. Врачи боролись за его жизнь, но Валентин скончался на месте происшествия. После того как жену погибшего признали потерпевшей, представители виновника аварии заявили, что ее покойный муж тоже виноват в случившемся, так как должен был увидеть маневр фуры и притормозить.
После публикации Myslo следователи органов внутренних дел сообщили, что разыскивают очевидцев данного ДТП:
– 14 мая 2021 года примерно в 07 час 20 минут на 13-м километре автодороги Тула – Новомосковск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Ниссан Примера» (государственный регистрационный знак Т 760 ОН 71) и грузового автопоезда в составе седельного тягача DAF (государственный регистрационный знак А 999 АК 57) с полуприцепом (государственный регистрационный знак ВК 1577 77). В результате ДТП водитель автомобиля «Ниссан Примера» от полученных телесных повреждений скончался на месте.
Следователи органов внутренних дел просят граждан, обладающих какой-либо информацией о ДТП, сообщить в СУ УМВД России по Тульской области по телефонам 32-44-87 и 8-910-586-19-16.
Другие статьи по темам
Выборы, льготы, помощь детям войны и комплексная застройка городов: над какими законами работала Тульская облдума в первом полугодии