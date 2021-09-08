Туляк лишился 300 долларов: на него напал безработный

В Туле сотрудники полиции установили подозреваемого в грабеже, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

По предварительным данным, к стражам порядка обратился 35-летний мужчина. Он сообщил, что рано утром на улице Епифанской на него напал некий мужчина и отобрал портмоне, в котором лежали 300 долларов и банковские карты.

Полицейские довольно быстро вычислили подозреваемого. Им оказался 25-летний безработный местный житель. В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».