В Тульской области пьяный мужчина жестоко убил котенка
После ссоры с женой он несколько раз ударил котенка о стену.
В Богородицком районе полицейские установили подозреваемого в жестоком обращении с животными, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
По предварительным данным, в поселке Товарковский пьяный 20-летний мужчина поссорился с женой и решил выместить злобу на котенке. Он схватил животное и несколько раз ударил его о стену. От полученных повреждений котенок скончался.
В полиции по данному факту проводится процессуальная проверка.
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