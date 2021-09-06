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В Тульской области пьяный мужчина жестоко убил котенка

В Тульской области пьяный мужчина жестоко убил котенка

После ссоры с женой он несколько раз ударил котенка о стену.

В Богородицком районе полицейские установили подозреваемого в жестоком обращении с животными, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

По предварительным данным, в поселке Товарковский пьяный 20-летний мужчина поссорился с женой и решил выместить злобу на котенке. Он схватил животное и несколько раз ударил его о стену. От полученных повреждений котенок скончался.

В полиции по данному факту проводится процессуальная проверка. 

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сегодня, в 13:21 +1
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