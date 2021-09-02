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В Тульской области осудили подростка, по вине которого погибла пенсионерка

В Тульской области осудили подростка, по вине которого погибла пенсионерка

17-летний парень купил «пятерку», попал в ДТП и сбил 63-летнюю женщину.

В Богородицком районе 17-летний житель поселка Куркино признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Следствием установлено, что 21 мая пьяный 17-летний водитель вместе с друзьями, один из которых также не достиг совершеннолетия, катался на автомобиле ВАЗ-2105. Автомобиль был снят с регистрационного учета – парень купил его по объявлению. На въезде в Куркино «пятерка» выехала на встречку и врезалась в Daewoo Nexia. После столкновения ВАЗ вылетел на обочину и сбил 63-летнюю женщину. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.

После ДТП водитель сбежал, но был задержан в течение часа. Чуть позже он заявлял, что авария произошла из-за «внезапной разгерметизации автомобильного колеса». Однако проведенная экспертиза опровергла его версию, сообщили Myslo в СУ СКР по Тульской области.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 2,5 лет воспитательной колонии. Кроме этого, он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок три года. 

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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 17:00 +4
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