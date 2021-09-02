Администрация Тулы обнаружила источник загрязнения Щегловского ручья

Причиной запаха и мутной воды стала авария на канализационном коллекторе.

Администрация Тулы сообщила в редакцию Myslo, что причиной неприятного запаха и загрязнения Щегловского ручья стала аварийная ситуация на муниципальном канализационном коллекторе Д=800 мм (засор).

– Объект находится в эксплуатации АО «Тулагорводоканал». Силами АО «Тулагорводоканал» на коллекторе выполнены необходимые работы, ситуация устранена. В настоящее время система канализации работает в штатном режиме. Посторонние запахи отсутствуют, — сообщили в пресс-службе администрации.