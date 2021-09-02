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Администрация Тулы обнаружила источник загрязнения Щегловского ручья

Администрация Тулы обнаружила источник загрязнения Щегловского ручья

Причиной запаха и мутной воды стала авария на канализационном коллекторе.

Администрация Тулы сообщила в редакцию Myslo, что причиной неприятного запаха и загрязнения Щегловского ручья стала аварийная ситуация на муниципальном канализационном коллекторе Д=800 мм (засор).
 
– Объект находится в эксплуатации АО «Тулагорводоканал». Силами АО «Тулагорводоканал» на коллекторе выполнены необходимые работы, ситуация устранена. В настоящее время система канализации работает в штатном режиме. Посторонние запахи отсутствуют, — сообщили в пресс-службе администрации.
 

Напомним, ранее представители администрации Тулы и специалисты АО «Тулагорводоканал» провели проверку по жалобе тулячки на загрязнение Щегловского ручья.

 

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 16:58 +5
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