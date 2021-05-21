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В Тульской области пьяный подросток за рулем «пятерки» насмерть сбил женщину
Фото и видео пресс-службы Следственного комитета по Тульской области.

В Тульской области пьяный подросток за рулем «пятерки» насмерть сбил женщину

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Утром 21 мая в правоохранительные органы Куркинского района сообщили о смерти женщины в результате ДТП.

На место происшествия выехали сотрудники Богородицкого межрайонного следственного отдела СУ СК России по Тульской области. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения).

По предварительным данным, 17-летний водитель вместе с друзьями, один из которых также не достиг совершеннолетия, катался на автомобиле ВАЗ-2105. Парень находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. По данным следствия, на въезде в Куркино «пятерка» выехала на встречку и врезалась в другое авто.
После столкновения ВАЗ вылетел на обочину и сбил 63-летнюю жительницу Куркинского района. От полученных травм женщина скончалась.
После произошедшего водитель скрылся с места ДТП, однако в течение часа был задержан. Автомобиль был обнаружен без регистрационных номерных знаков.
 
 
Следователи СК осматривают место происшествия, допрашивают участников ДТП.
 
– В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка, в числе прочего, действиям органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.
 

Ход расследования взял на контроль руководитель следственного управления Владимир Усов.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:03 +4
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