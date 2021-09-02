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«Накажи автохама»: трио нарушителей правил парковки на ул. Вересаева

«Накажи автохама»: трио нарушителей правил парковки на ул. Вересаева

Наш читатель беспокоится, что подобные парковщики погубят молодые сосны, недавно высаженные на газоне.

Продолжаем знакомить вас с автохамами нашего города. Сегодня героями нашей спецрубрики стали аж три водителя, проигнорировавшие запрет на остановку и стоянку на ул. Вересаева, в районе дома № 111.

Владельцы Lada X-Ray (госномер У839УВ71), Ford Focus (госномер У267УЕ71) и Nissan Sentra (госномер Т353МТ71) нагло заехали на газон, едва не задавив молодые деревца.

«Скоро молодым соснам придет конец», – прокомментировал наш читатель. Машины были припаркованы в зоне действия знака «Остановка запрещена» в среду, 1 сентября, в 11.20.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

Сюжет: Автохам71
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