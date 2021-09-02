Тульская область на интенсиве «Архипелаг 2121» признана «Регионом для жизни»

Команда региона заняла II место в номинации «Регион для жизни» на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2121», который состоялся в Великом Новгороде.

Мероприятие проходило в гибридном формате и объединило порядка 10 тысяч участников со всей страны. Тульскую область представляла команда во главе с зампредом правительства региона Ольгой Гремяковой.

По поручению губернатора Алексея Дюмина Тульская область вошла в число регионов, где стартовали проекты национальной стратегической инициативы. Ее главная цель – повышение удовлетворенности граждан социальными услугами и создание возможности и условий для повышения качества жизни.

На интенсиве туляки презентовали жизненную ситуацию «Многодетная мать не имеет работы и жилья». Эту тему представители Агентства стратегических инициатив отметили как наиболее интересную для реализации и принятия «коробочных решений» в регионах.

В Тульской области сформирована принципиально новая модель организации помощи семье и детям. В июне текущего года стартовал региональный проект «Мой семейный центр» – семьи могут получить бесплатную юридическую, психологическую и социальную помощь.

По мнению представителей Агентства стратегических инициатив, методика работы отделений проекта «Мой семейный центр» – лучшая практика для внедрения в других регионах.