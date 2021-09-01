Тульская пенсионерка перевела мошеннице 184 тысячи рублей

Злоумышленница убедила жертву, что ее деньги могут в любой момент быть украдены, поэтому их срочно нужно перевести на безопасный счет.

В Туле 61-летняя женщина стала жертвой телефонной мошенницы. Выдавая себя за работницу банка, преступница сообщила пенсионерке, что неизвестные злоумышленники пытаются списать деньги с ее банковского счета, поэтому срочно необходимо перевести их на другой, «защищенный» счет.

Как уточнили в пресс-службе тульского УМВД, тулячка выполнила все инструкции мошенницы – сначала сняла со своей карты 184 тысячи рублей, а затем, уже с другого банкомата, перевела эту сумму на счет, продиктованный собеседницей.

После этого лжепредставительница банка прервала разговор, а тулячка поняла, что не имеет доступа к новому счету. Осознав, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Полицейские в очередной раз просят граждан быть внимательными и бдительными при получении телефонных сообщений от неизвестных лиц. Помните, что сотрудники банка никогда и ни при каких обстоятельствах не потребуют переводить деньги куда-либо и не вправе выяснять у клиентов номера их карт, счетов, а также различные коды и пароли.

Если собеседник утверждает, что вам нужно оформить кредит для пресечения некой попытки несанкционированного оформления другого кредита, есть повод насторожиться – так действуют мошенники.