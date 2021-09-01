На каких улицах Тулы не будет света 2 сентября
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» предупреждают о плановых работах.
С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:
ул. Менделеевская, 8, 13,
ул. Металлургов, 106, 108,
ул. Станиславского, 95-113 (нечётн.), 94-118 (чётн.),
ул. 3-я Гостеевская, 6, 7,
ул. 2-я Гостеевская, 11, 12, 13, 14,
ул. Академика Павлова, 143-163 (нечётн.),
ул. Водоохранная, 54, 55, 56,
ул. Рязанская, 5-д,
ул. Дульная, 2-42, 58-68 (чётн.), 3-27, 33-37 (нечётн.),
ул. Арсенальная, 195-207 (нечётн.), 144, 146, 148,
ул. Литейная, 119-133 (нечётн.),
ул. Курская, 20-в, 22-б,
ул. Маяковского, 1-41 (нечётн.), 2-40 (чётн.), 2-а,
ул. Вахрушева, 1-а, б, 3, 3-а, 5, 6, 8,
ул. Коксовая, 2-16 (чётн.), 14-а, 4-а, 3-13 (нечётн.),
ул. Бабякина, 2-12 (чётн.),
ул. Кутузова, 151-175 (нечётн.),
ул. Стахановская, 1-13 (нечётн.), 2-10 (чётн.),
ул. Коксовая, 1, 2,
ул. Газовая, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 4-а,
ул. Подъёмная, 1-14,
ул. Волкова, 21-37 (нечётн.), 16-24 (чётн.),
п. Горелки: ул. Мирная, 1-8, 8-а,
пер. Охотный, 2, 6, 7,
пер. Соснянский, 7-13 (нечётн.),
ул. Макаренко, 12-20 (чётн.), 17-25 (нечётн.),
п. Косая Гора, ул. Папанина, 1-33 (нечётн.), 33-а, 2-38 (чётн.),
ул. Шмидта, 3-13 (нечётн.), 2, 6, 8, 10,
ул. М. Горького, 1, 2,
ул. Победы, 30.