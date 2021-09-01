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На каких улицах Тулы не будет света 2 сентября

На каких улицах Тулы не будет света 2 сентября

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» предупреждают о плановых работах.

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

ул. Менделеевская, 8, 13,

ул. Металлургов, 106, 108,

ул. Станиславского, 95-113 (нечётн.), 94-118 (чётн.),

ул. 3-я Гостеевская, 6, 7,

ул. 2-я Гостеевская, 11, 12, 13, 14,

ул. Академика Павлова, 143-163 (нечётн.),

ул. Водоохранная, 54, 55, 56,

ул. Рязанская, 5-д,

ул. Дульная, 2-42, 58-68 (чётн.), 3-27, 33-37 (нечётн.),

ул. Арсенальная, 195-207 (нечётн.), 144, 146, 148,

ул. Литейная, 119-133 (нечётн.),

ул. Курская, 20-в, 22-б,

ул. Маяковского, 1-41 (нечётн.), 2-40 (чётн.), 2-а,

ул. Вахрушева, 1-а, б, 3, 3-а, 5, 6, 8,

ул. Коксовая, 2-16 (чётн.), 14-а, 4-а, 3-13 (нечётн.),

ул. Бабякина, 2-12 (чётн.),

ул. Кутузова, 151-175 (нечётн.),

ул. Стахановская, 1-13 (нечётн.), 2-10 (чётн.),

ул. Коксовая, 1, 2,

ул. Газовая, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 4-а,

ул. Подъёмная, 1-14,

ул. Волкова, 21-37 (нечётн.), 16-24 (чётн.),

п. Горелки: ул. Мирная, 1-8, 8-а,

пер. Охотный, 2, 6, 7,

пер. Соснянский, 7-13 (нечётн.),

ул. Макаренко, 12-20 (чётн.), 17-25 (нечётн.),

п. Косая Гора, ул. Папанина, 1-33 (нечётн.), 33-а, 2-38 (чётн.),

ул. Шмидта, 3-13 (нечётн.), 2, 6, 8, 10,

ул. М. Горького, 1, 2,

ул. Победы, 30.

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