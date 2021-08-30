Туляк выиграл серебро чемпионата мира по шашкам

В Турции завершилось первенство мира по шашкам на 64-клеточной доске, сообщает региональное министерство спорта. В турнире принимали участие 80 спортсменов из пяти стран.

Тульскую область на соревнованиях представил Арсений Цынов из МБУ СШОР «Юность». В категории до 17 лет шашист выиграл серебро в классической программе и стал третьим в быстрой и молниеносной программах.

Спортсмена подготовил Борис Оксман.