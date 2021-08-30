Туляк выиграл серебро чемпионата мира по шашкам
В турнире принимали участие 80 спортсменов.
В Турции завершилось первенство мира по шашкам на 64-клеточной доске, сообщает региональное министерство спорта. В турнире принимали участие 80 спортсменов из пяти стран.
Тульскую область на соревнованиях представил Арсений Цынов из МБУ СШОР «Юность». В категории до 17 лет шашист выиграл серебро в классической программе и стал третьим в быстрой и молниеносной программах.
Спортсмена подготовил Борис Оксман.
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