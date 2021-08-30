Билеты на кинофестиваль «Улыбнись, Россия!» можно получить бесплатно

5 сентября, в день открытия фестиваля, актер, телеведущий, продюсер, народный артист России Леонид Якубович, как добрый волшебник из известной детской песенки, прилетит в голубом вертолете и подарит 500 эскимо всем участникам праздника. Вертолет приземлится в 12.30 на площади Ленина.

Церемония открытия состоится в 19.00 в Городском концертном зале. Перед открытием почетные гости и участники фестиваля пройдут по красной ковровой дорожке.

В этом году фестиваль обрел статус международного. Жюри возглавит заслуженный деятель искусств России, профессор ВГИКа, писатель и драматург Аркадий Инин. В состав жюри войдут известные деятели кино: Даниэла Стоянович (Сербия), Андрей Курейчик (Беларусь), Игорь Христенко (Россия), Полина Шлихт (Германия).

В 19 кинотеатрах региона пройдут показы кинолент 2019 и 2020 годов. Туляки и гости региона смогут посетить мастер-классы и творческие встречи в учреждениях культуры.

Церемония закрытия и награждение победителей кинофестиваля состоятся 11 сентября в Городском концертном зале в 19.00.

Все мероприятия будут проводиться в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Вход – по пригласительным, которые можно получить бесплатно в кассах кинотеатров и учреждениях культуры. В связи с пандемией количество мест ограничено. Возможна замена мероприятия.

Полная программа фестиваля здесь.

Организаторы фестиваля — студия «Позитив-фильм» и «ДжемСтудия» при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Тульской области и администрации Тулы. Фестиваль проходит под патронатом губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Президент фестиваля — народная артистка России, лауреат премии Правительства России, кинорежиссер Алла Сурикова.