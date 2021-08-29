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Пикап с двумя трупами в багажнике: глава СК Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела
На фото обвиняемый Сергей Андреев.

Пикап с двумя трупами в багажнике: глава СК Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела

В Следственный комитет России обратились родственники убитых мужчин.

В эфире правовой программы на одном из федеральных телеканалов вышел сюжет с критикой хода расследования уголовного дела по факту убийства двух мужчин в Тульской области.

Напомним, ночью 24 июня в поселке Иншинский сотрудники ДПС остановили автомобиль Ford Ranger. В салоне внедорожника были найдены два обезображенных трупа в одеялах. Убитыми оказались жители поселка Рассвет — 38-летний Алексей Г. и его отец 60-летний Николай Г.

Подробности нашумевшей истории — в нашем сюжете.

По подозрению в убийстве был задержан 44-летний бизнесмен Сергей Андреев. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Обвиняемый находится в СИЗО до 24 октября.

- Родственники погибших не согласны с позицией следствия и тем, как продвигается расследование. Вместе с журналистами они публично обращаются к руководству Следственного комитета Российской Федерации с просьбой постановки на контроль дальнейшего хода расследования уголовного дела.

Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области Усову В. В. доложить о проведенных следственных действиях по данному уголовному делу. Ход и результаты расследования поставлены на личный контроль главы ведомства, — сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Сюжет: Два трупа в машине
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