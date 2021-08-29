Правительство РФ выделило 265 млн рублей на ускорение ремонта Баташевского и Демидовского мостов в Туле

Фото из архива Myslo.

А еще на ремонт трамвайных путей от ул. Октябрьской до ул. Пролетарской.

Свыше 8,7 млрд рублей дополнительно направят на развитие транспортной инфраструктуры в российских регионах. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Деньги пойдут на финансирование значимых проектов в 23 регионах страны. Среди них есть и Тульская область.

Так, согласно документу, на ускорение реконструкции Баташевского и Демидовского мостов, а также ремонт трамвайный путей от ул. Октябрьской до ул. Пролетарской в Туле выделят 265 млн рублей.

Напомним, ранее Myslo сообщал, что стоимость ремонта Баташевского моста оценивается в 163 774 050,50 руб.