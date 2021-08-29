Забег «Ночная Тула» собрал почти тысячу участников: фоторепортаж

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Накануне в центре города состоялся забег «Ночная Тула». В большом спортивном празднике приняли участие почти тысяча бегунов. Участники пробежали по Казанской набережной и территории Тульского кремля. Для них подготовили дистанции в 300 м, 600 м, 5 км и 10 км.

Победители в абсолюте на дистанции 5 км среди женщин:

Ирина Обыденнова — 00:19:38. Марина Вилямовская — 00:20:16. Ольга Богданова — 00:22:09.

Среди мужчин:

Владимир Индус — 00:16:38. Ярослав Пуганов — 00:16:49. Алексей Пуганов — 00:16:52.

Победители в абсолюте на дистанции 10 км среди женщин:

Светлана Дударь — 00:36:03. Анна Озерова — 00:37:51. Анна Миненкова — 00:39:27.

Среди мужчин:

Роман Ефимов — 00:33:27. Сергей Суббочев — 00:33:42. Владислав Парфёнов — 00:34:04.