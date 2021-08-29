Забег «Ночная Тула» собрал почти тысячу участников: фоторепортаж
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Накануне в центре города состоялся забег «Ночная Тула». В большом спортивном празднике приняли участие почти тысяча бегунов. Участники пробежали по Казанской набережной и территории Тульского кремля. Для них подготовили дистанции в 300 м, 600 м, 5 км и 10 км.
Победители в абсолюте на дистанции 5 км среди женщин:
- Ирина Обыденнова — 00:19:38.
- Марина Вилямовская — 00:20:16.
- Ольга Богданова — 00:22:09.
Среди мужчин:
- Владимир Индус — 00:16:38.
- Ярослав Пуганов — 00:16:49.
- Алексей Пуганов — 00:16:52.
Победители в абсолюте на дистанции 10 км среди женщин:
- Светлана Дударь — 00:36:03.
- Анна Озерова — 00:37:51.
- Анна Миненкова — 00:39:27.
Среди мужчин:
- Роман Ефимов — 00:33:27.
- Сергей Суббочев — 00:33:42.
- Владислав Парфёнов — 00:34:04.
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