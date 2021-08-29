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Забег «Ночная Тула» собрал почти тысячу участников: фоторепортаж

Забег «Ночная Тула» собрал почти тысячу участников: фоторепортаж

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Накануне в центре города состоялся забег «Ночная Тула». В большом спортивном празднике приняли участие почти тысяча бегунов. Участники пробежали по Казанской набережной и территории Тульского кремля. Для них подготовили дистанции в 300 м, 600 м, 5 км и 10 км.

Победители в абсолюте на дистанции 5 км среди женщин:

  1. Ирина Обыденнова — 00:19:38.
  2. Марина Вилямовская — 00:20:16.
  3. Ольга Богданова — 00:22:09.

Среди мужчин:

  1. Владимир Индус — 00:16:38.
  2. Ярослав Пуганов — 00:16:49.
  3. Алексей Пуганов — 00:16:52.

Победители в абсолюте на дистанции 10 км среди женщин:

  1. Светлана Дударь — 00:36:03.
  2. Анна Озерова — 00:37:51.
  3. Анна Миненкова — 00:39:27.

Среди мужчин:

  1. Роман Ефимов — 00:33:27.
  2. Сергей Суббочев — 00:33:42.
  3. Владислав Парфёнов — 00:34:04.

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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 15:39 0
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