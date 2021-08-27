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В Туле дело в отношении боксера-скалолаза передано в суд

В Туле дело в отношении боксера-скалолаза передано в суд

Мужчина перелез к соседям по балкону и избил человека.

В Туле 24-летний местный житель Максим М. обвиняется в незаконном проникновении в чужое жилье и причинении средней тяжести вреда здоровью, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Следствием установлено, что в ночь на 19 июня обвиняемый залез по балкону к своим соседям и напал на мужчину. В результате нападения у потерпевшего оказалась сломана челюсть.

Напомним, ранее Myslo рассказывал подробно эту историю. Чемпион ЦФО по тайскому боксу — 24-летний Максим М. — держит в страхе новостройку в ЖК «Премьера». Молодой человек ломится к соседям не только в двери,  пачкает стены кровью и выламывает дверные ручки.

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу. 

 

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