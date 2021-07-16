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Боксер по балкону залез к соседям и напал на них: на туляка завели уголовное дело

Боксер по балкону залез к соседям и напал на них: на туляка завели уголовное дело

Мужчина находится под подпиской о невыезде.

В отношении туляка, который напал на соседей, в полиции возбудили уголовное дело по статье 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Напомним, ранее Myslo рассказывал подробно эту историю. Чемпион ЦФО по тайскому боксу — 24-летний Максим М. — держит в страхе новостройку в ЖК «Премьера». Молодой человек ломится к соседям не только в двери, но и перелезает через балкон. А еще пачкает стены кровью и выламывает дверные ручки.

В ночь на 19 июня туляк совершил новое нападение:

— Этот человек чуть не убил меня и мужа, — рассказала соседка Максима. — Мы живем на шестом этаже, поэтому очень удивились, услышав подозрительные звуки на балконе. Это Максим с ножом в руках пытался залезть к нам, утверждая, что «его позвали сверху». Мой муж крикнул, что ему тут делать нечего, и сосед вроде бы успокоился, вернулся к себе на пятый этаж.

А через полчаса мы услышали звук разбитого стекла, после чего на нашем балконе материализовался Максим. Он сразу же напал на моего мужа, ударил его головой в челюсть. Слава богу, что полицейские быстро приехали на вызов.

Отметим, что мужчине также грозит уголовная статья за незаконное проникновение в жилище.

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