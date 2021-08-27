новости
новости
Регистрация
В Чернском районе парня осудят за уклонение от службы в армии

В Чернском районе парня осудят за уклонение от службы в армии

Ему грозит до двух лет лишения свободы.

В Чернском районе 20-летний молодой человек обвиняется в уклонении от призыва на военную службу, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
 
Следствием установлено, что в мае-июне обвиняемый игнорировал повестки и не приходил на медосвидетельствование в военный комиссариат. Каких-либо оснований для освобождения от служба в армии у него не имелось.
 
Уголовное дело в отношении молодого человека направлено в суд для рассмотрения по существу. 
 
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 11:00 0
Другие статьи по темам
Прочее
судуклонение от службыпроисшествияСУ СКР
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле дело в отношении боксера-скалолаза передано в суд
В Туле дело в отношении боксера-скалолаза передано в суд
Новую школу в тульском ЖК «Времена года» не успевают сдать к 1 сентября
Новую школу в тульском ЖК «Времена года» не успевают сдать к 1 сентября
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.