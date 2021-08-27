В Чернском районе парня осудят за уклонение от службы в армии

Ему грозит до двух лет лишения свободы.

В Чернском районе 20-летний молодой человек обвиняется в уклонении от призыва на военную службу, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Следствием установлено, что в мае-июне обвиняемый игнорировал повестки и не приходил на медосвидетельствование в военный комиссариат. Каких-либо оснований для освобождения от служба в армии у него не имелось.

Уголовное дело в отношении молодого человека направлено в суд для рассмотрения по существу.