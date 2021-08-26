Новую школу в тульском ЖК «Времена года» не успевают сдать к 1 сентября

Строительные работы еще не завершены, а документы на ввод в эксплуатацию не готовы.

Школу в ЖК «Времена года» должны были сдать сначала в декабре 2020 года, потом в середине лета-2021. Ученики должны были сесть за парты в новых кабинетах уже 1 сентября, но подрядчик снова не успел.

Новое здание отвечает всем современным требованиям: просторные помещения, хорошее оборудование, мощные компьютеры и новые технологии. Рассчитана школа на 600 мест, для этого обустроены 21 учебный кабинет, два спортзала, актовый зал, информационно-библиотечный центр, пищеблок и медицинский блок.

Большинство строительных и отделочных работ уже проведено, в кабинетах расставлены парты и оборудование. Заключен договор на обслуживание пищеблока, укомплектован штат учителей.

Но пока на территории школы еще кое-что напоминает о стройке: не установлено резиновое покрытие на спортивных площадках, нет подъемника для людей с ограниченными возможностями в актовом зале, нет ограждений, не отрегулирована система пожарной безопасности.

Подрядчики и субподрядчики уверяют: все недоделки устранят до 31 августа. Но впереди еще получение документов на ввод в эксплуатацию, а значит, дети точно не смогут приступить к занятиям в новой школе с 1 сентября.

В четверг, 26 августа на строительную площадку приехал первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин:

– Алексей Дюмин держит строительство этой школы на личном контроле. Подрядчик не справился с задачей в срок, несмотря на меры стимулирования со стороны правительства Тульской области. Школа современная, с хорошим оборудованием, коллектив полностью укомплектован. Важно 13 сентября провести в школе день открытых дверей, чтобы, придя в новое здание, где детям предстоит учиться 11 лет, они вдохновились и почувствовали праздник.

В новую школу уже набрали первоклассников. Ученики остальных классов пока написали предварительные заявления на зачисление. Школа почти укомплектована, вакантных мест осталось всего 140.

До 13 сентября ученики старших классов останутся в своих прежних школах, вопрос с первоклассниками потребовал отдельного решения.

Начальник управления образования администрации Тулы Татьяна Золотова:

– Новая школа будет относиться к ЦО № 39. Там мы создадим необходимые условия, откроем дополнительные классы, чтобы разместить уже зачисленных первоклассников. Если дети живут далеко от школы, организуем подвоз. Обязательно оповестим об этом всех родителей.

По данным Myslo, также рассматривается вопрос о введении второй смены в школе на период до 13 сентября.