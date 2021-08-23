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Работают в спецодежде «горгаза», предлагают счетчики: в Туле орудуют лжегазовики
Кадр из видео 1tulatv.ru

Работают в спецодежде «горгаза», предлагают счетчики: в Туле орудуют лжегазовики

Туляки массово обращаются в абонентские службы «Газпром межрегионгаз Тула» с вопросами о деятельности фирм из Санкт-Петербурга и Архангельска.

В абонентские службы поставщика газа стали поступать массовые обращения граждан с вопросами, касающимися объявлений, размещенных на подъездах многоквартирных домов в Туле фирмой «ЛЗМ». В объявлении содержится реклама услуг этой организации по техническому обслуживанию внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования.

Жители сообщили, что по квартирам туляков ходят некие лица, которые представляются сотрудниками «газовой службы», имеют спецодежду с надписью «Горгаз».

Они выполняют работы по установке газовых счётчиков и обслуживанию газового оборудования, при этом оформляют документы от имени ООО «Ленинградский Завод Металлоконструкций», расположенный в Санкт-Петербург, и ИП Дегтярева А.Е., зарегистрированного в Архангельске.

ООО «ЛЗМ» и ИП Дегтярев А.Е. не являются специализированными организациями и не имеют правовых оснований для выполнения газоопасных работ по установке приборов учета газа, техническому обслуживанию внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования и иных работ на действующих газопроводах, а выполненные ими работы, не могут отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По данным фактам ООО «Газпром межрегионгаз Тула» направило в адрес правоохранительных и надзорных органов Тульской области обращения о привлечении указанных лиц к ответственности в соответствии с законодательством.

Поставщик газа обращает внимание туляков, что некачественное выполнение газоопасных работ по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования, а также по установке приборов учёта газа неквалифицированными лицами может привести к возникновению аварийной ситуации: утечке газа, взрыву, пожару.

Рекомендуем гражданам допускать для проведения работ с газовым оборудованием только сотрудников специализированных организаций, с которыми у абонентов заключен договор о техническом обслуживании газового оборудования.

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 13:22 +5
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