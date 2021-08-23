Тулячки успешно выступили на первенстве Европы по велоспорту

Поздравляем спортсменок и их тренеров с завоёванными наградами!

В Нидерландах завершился Чемпионат Европы по велосипедному спорту на треке. 22 августа, в заключительный день соревнований, спортсмены разыграли награды в кейрине и мэдисоне.

Тульскую область на этих стартах представили спортсмены МБУ СШОР «Велосипедный спорт». Ксения Андреева выиграла первое место в кейрине среди юниорок, а Мария Ростовцева стала третьей в мэдисоне.

Поздравляем спортсменок и их тренеров с завоёванными наградами.