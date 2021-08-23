новости
новости
Регистрация
Тулячки успешно выступили на первенстве Европы по велоспорту

Тулячки успешно выступили на первенстве Европы по велоспорту

Поздравляем спортсменок и их тренеров с завоёванными наградами!

В Нидерландах завершился Чемпионат Европы по велосипедному спорту на треке. 22 августа, в заключительный день соревнований, спортсмены разыграли награды в кейрине и мэдисоне.
 
Тульскую область на этих стартах представили спортсмены МБУ СШОР «Велосипедный спорт». Ксения Андреева выиграла первое место в кейрине среди юниорок, а Мария Ростовцева стала третьей в мэдисоне. 
 
Поздравляем спортсменок и их тренеров с завоёванными наградами.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 12:40 +3
Другие статьи по темам
Прочее
спортЧемпионат Европы по велоспортусоревнованиямедали
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Отобрали паспорта: на заводе в Тульской области использовали рабский труд
Отобрали паспорта: на заводе в Тульской области использовали рабский труд
К началу учебного года компания «Полипласт Новомосковск» организовала несколько благотворительных акций
К началу учебного года компания «Полипласт Новомосковск» организовала несколько благотворительных акций
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.