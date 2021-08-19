На ул. Мосина в Туле молодой водитель без прав въехал на хлебовозе в столб ЛЭП

Фото: vk.com/tulazest

На ул. Мосина произошла авария с учётом фургона «Газель», перевозящего хлеб. По предварительным данным, 20-летний молодой человек, не имеющий водительского удостоверения, не справился с управлением и врезался сначала в столб ЛЭП, а затем в металлический забор.

В ходе осмотра машины сотрудники ГИБДД выявили ряд неисправностей, при наличии которых автомобиль не должен выпускаться в рейс. На водителя составили восемь административных протоколов.