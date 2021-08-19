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«Накажи автохама»: в центре Тулы водитель «Мерседеса» решил пожечь резину на светофоре
Кадр из видео

«Накажи автохама»: в центре Тулы водитель «Мерседеса» решил пожечь резину на светофоре

Всё произошло вечером 7 августа на ул. Первомайской.

Представляем на ваш суд очередное видео, присланное читателем в рубрику «Накажи автохама». Место действия – ул. Первомайская, время – 7 августа, 20 часов 48 минут.

Дерзкий водитель чёрного Mercedes E-Class, завидев на перекрёстке брутальный серебристый «Гелендваген», решил показать «старшему брату» всю свою мощь и начал жечь резину, демонстрируя непреодолимое желание сорваться с места и унестись вдаль.

Правда, гоночного запала хватило ненадолго, и недоделанный стритрейсер быстро «сдулся» – сорваться с места резко не получилось. Mercedes медленно, с абсолютно непростительной для настоящего короля дороги пробуксовкой, поехал вперёд.

На видео не слишком хорошо различимы госномера, но, судя по их оформлению, машина зарегистрирована в одной из стран СНГ.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

Сюжет: Автохам71
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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 20:14 −2
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Место
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