новости
новости
Регистрация
«Выжжена трава, оранжевые камни и горит носоглотка»: в Дубенском районе произошёл разлив химикатов

«Выжжена трава, оранжевые камни и горит носоглотка»: в Дубенском районе произошёл разлив химикатов

Сотрудники регионального ГУ МЧС оперативно устранили последствия инцидента. Угрозы жизням и здоровью людей нет.

В Дубенском районе произошёл разлив неизвестного химического вещества. Об этом местные жители сообщили в соцсетях:

Как уточнили в региональном ГУ МЧС России, 19 августа в ведомство поступила информация об обнаружении вещества на обочине дороги в километре от д. Храбрищево Дубенского района.

На месте проведены работы по нейтрализации последствий разлива. Главным управлением МЧС России по Тульской области организовано взаимодействие с министерством природных ресурсов и экологии Тульской области и органами надзора. Угрозы жизни и здоровью граждан нет.

По предварительным данным, едким веществом может оказаться хлор, но точные выводы можно будет делать только после завершения лабораторных исследований.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
вчера, в 21:08 +1
Другие статьи по темам
Событие
разлив химических веществхимияГУ МЧС России по Тульской областиедкая химия
Место
Тульская областьДубенский район
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На улицах Тулы ремонтируют и прочищают ливнёвки
На улицах Тулы ремонтируют и прочищают ливнёвки
На ул. Мосина в Туле молодой водитель без прав въехал на хлебовозе в столб ЛЭП
На ул. Мосина в Туле молодой водитель без прав въехал на хлебовозе в столб ЛЭП
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.