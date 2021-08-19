«Выжжена трава, оранжевые камни и горит носоглотка»: в Дубенском районе произошёл разлив химикатов

Сотрудники регионального ГУ МЧС оперативно устранили последствия инцидента. Угрозы жизням и здоровью людей нет.

В Дубенском районе произошёл разлив неизвестного химического вещества. Об этом местные жители сообщили в соцсетях:

Как уточнили в региональном ГУ МЧС России, 19 августа в ведомство поступила информация об обнаружении вещества на обочине дороги в километре от д. Храбрищево Дубенского района.

На месте проведены работы по нейтрализации последствий разлива. Главным управлением МЧС России по Тульской области организовано взаимодействие с министерством природных ресурсов и экологии Тульской области и органами надзора. Угрозы жизни и здоровью граждан нет.

По предварительным данным, едким веществом может оказаться хлор, но точные выводы можно будет делать только после завершения лабораторных исследований.