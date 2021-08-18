В Ефремове у женщины забрали двухмесячного ребенка: на момент прокурорской проверки она была пьяной

Девушка не кормила сына и оставляла его одного.

В Ефремове прокуратура проводит проверку по факту размещения в одной из соцсетей информации о ненадлежащем обращении матери с двухмесячным мальчиком.

Пост был опубликован в одном из местных пабликов в конце июля: