новости
новости
Регистрация
В Ефремове у женщины забрали двухмесячного ребенка: на момент прокурорской проверки она была пьяной

В Ефремове у женщины забрали двухмесячного ребенка: на момент прокурорской проверки она была пьяной

Девушка не кормила сына и оставляла его одного.

В Ефремове прокуратура проводит проверку по факту размещения в одной из соцсетей информации о ненадлежащем обращении матери с двухмесячным мальчиком.
 
Пост был опубликован в одном из местных пабликов в конце июля:
 
 
В ходе выезда на адрес нерадивой матери, проверяющие обнаружили ее пьяной. В настоящий момент ребенок изъят и находится в больнице.
 
Вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования будет решен по результатам изучения  всех представленных контролирующими органами материалов.

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
вчера, в 15:21 +9
Другие статьи по темам
Прочее
проверкапрокуратура Тульской областиЕфремовгоре-мать
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Сергей Миронов призвал провести кредитную амнистию
Сергей Миронов призвал провести кредитную амнистию
Регоператор «МСК-НТ» вновь принял участие в эколого-благотворительной акции «Добрые крышечки»
Регоператор «МСК-НТ» вновь принял участие в эколого-благотворительной акции «Добрые крышечки»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.