В Ефремове у женщины забрали двухмесячного ребенка: на момент прокурорской проверки она была пьяной
Девушка не кормила сына и оставляла его одного.
В Ефремове прокуратура проводит проверку по факту размещения в одной из соцсетей информации о ненадлежащем обращении матери с двухмесячным мальчиком.
Пост был опубликован в одном из местных пабликов в конце июля:
В ходе выезда на адрес нерадивой матери, проверяющие обнаружили ее пьяной. В настоящий момент ребенок изъят и находится в больнице.
Вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования будет решен по результатам изучения всех представленных контролирующими органами материалов.
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