Сергей Миронов призвал провести кредитную амнистию

В России нужно провести кредитную амнистию и запретить микрофинансовые организации. Такого мнения придерживается председатель партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ Сергей Миронов.



По подсчетам экспертов, сегодня россияне задолжали микрофинансовым организациям 171 миллиард рублей. Сергей Миронов уточнил, что эта цифра растёт с каждым днём, потому что доходы людей падают и находятся ниже уровня 2013 года.

«Мы предлагаем Госдуме раз и навсегда запретить микрокредитование. Это решит половину проблемы. Граждане перестанут брать кабальные кредиты под космические проценты. Но главное – нужно повышать доходы граждан, – написал Сергей Миронов на своей странице в социальной сети. – У нас даже появилось новое понятие – «кредитный суицид». Граждане, имущество которых забрали за долги, или замученные угрозами коллекторов, кончают жизнь самоубийством»

По словам члена Центрального совета СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВДУ Александра Бычкова, ситуация с кредитами граждан стала усугубляться после 2010 года, когда в стране разрешили деятельность микрофинасовых организаций. Он также отметил, что партия с момента основания настаивает на запрете микрокредитования.

Чтобы снять «микрофинансовую петлю» с шеи россиян, считает Сергей Миронов, необходимо увеличить минимальный размер оплаты труда: «МРОТ должен быть 50-60 тысяч рублей. На эти деньги можно жить и не думать, как бы «перехватить» до зарплаты».

Отметим, сейчас сумма МРОТ разнится по стране. В среднем по России минимальная зарплата равняется 12 792 рублям. В Туле этот показатель остановился на уровне в 14 200 рублей.