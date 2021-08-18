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Регоператор «МСК-НТ» вновь принял участие в эколого-благотворительной акции «Добрые крышечки»
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Регоператор «МСК-НТ» вновь принял участие в эколого-благотворительной акции «Добрые крышечки»

17 августа в Суворове состоялась акция по сбору вторсырья и пластиковых крышек.

Акция прошла при поддержке регионального оператора по обращению с ТКО «МСК-НТ». Предварительный сбор проходил 15 и 16 августа с 17:00 до 18:30.

Поездки мобильного пункта раздельного сбора отходов ООО «МСК-НТ» вместе с координатором проекта «Добрые крышечки» Светланой Бирюковой для жителей Суворова проводятся раз в месяц, поэтому для желающих это отличная возможность разделять отходы на постоянной основе, чтобы дать им вторую жизнь и сделать наш регион чище.

Помимо того, что организаторы вместе с участниками акции популяризируют бережное отношение к природе и рациональное использование отходов, они также доносят до каждого информацию о важности благотворительной деятельности в жизни общества.

Всё вторичное сырьё мобильный пункт РСО ООО «МСК-НТ» отвозит в пункт приёма, который расположен на территории ТДК «Ликёрка Лофт». Представители Тульского отделения зелёного движения России «ЭКА» отправляют его на переработку. Все вырученные средства от реализации направляются в благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» на покупку реабилитационной техники и лечение детей.

Мероприятие проводится по рекомендации министерства природных ресурсов и экологии Тульской области.

По вопросам участия в акции «Добрые крышечки» необходимо обращаться к координатору проекта в Тульской области – Светлане Бирюковой: +7 920 777 99 81. По вопросам акции приема вторсырья в Суворове  –  Ольге Дубовой: +7 920 741 06 47.

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вчера, в 15:15
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