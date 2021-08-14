В Тульской области предприятие оштрафовали после вспышки коронавируса

Постановление еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

В Одоеве районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении, которое допустило ООО «Центр-Известняк», ведущее деятельность в поселке Дубна.

Региональный Роспотребнадзор осуществил санитарно-эпидемиологическое расследование случаев заболевания коронавирусом у сотрудников предприятия. В ходе проверки установлено, что в ООО «Центр-Известняк» не в полной мере проведены профилактические мероприятия, допущено распространение инфекции среди сотрудников: не обеспечена изоляция контактных лиц с заболевшими на срок 14 календарных дней, не проводится дезинфекция мест общего пользования с использованием хлорсодержащих дезинфицирующих средств и другие.

Постановлением суда предприятию назначен штраф на 250 000 рублей.