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В Тульской области предприятие оштрафовали после вспышки коронавируса

В Тульской области предприятие оштрафовали после вспышки коронавируса

Постановление еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

В Одоеве районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении, которое допустило ООО «Центр-Известняк», ведущее деятельность в поселке Дубна.
 
Региональный Роспотребнадзор осуществил санитарно-эпидемиологическое расследование случаев заболевания коронавирусом у сотрудников предприятия. В ходе проверки установлено, что в ООО «Центр-Известняк» не в полной мере проведены профилактические мероприятия, допущено распространение инфекции среди сотрудников: не обеспечена изоляция контактных лиц с заболевшими на срок 14 календарных дней, не проводится дезинфекция мест общего пользования  с использованием хлорсодержащих дезинфицирующих средств и другие.
 
Постановлением суда предприятию назначен штраф на 250 000 рублей.
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