Житель Новомосковска напоил подругу и украл ее украшения

В Новомосковске сотрудники полиции установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, к стражам порядка обратилась 35-летняя женщина. Она заявила, что распивала алкоголь со знакомым, который пришел в гости, после чего у нее пропали золотые украшения и 15 000 рублей.

Стражи порядка довольно быстро задержали 33-летнего безработного ранее судимого гражданина. В полиции по данному факту проводится процессуальная проверка.