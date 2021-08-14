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Житель Новомосковска напоил подругу и украл ее украшения

Житель Новомосковска напоил подругу и украл ее украшения

Сейчас мужчина задержан, в полиции проводится проверка.

В Новомосковске сотрудники полиции установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба ведомства.
 
По предварительным данным, к стражам порядка обратилась 35-летняя женщина. Она заявила, что распивала алкоголь со знакомым, который пришел в гости, после чего у нее пропали золотые украшения и 15 000 рублей.
 
Стражи порядка довольно быстро задержали 33-летнего безработного ранее судимого гражданина. В полиции по данному факту проводится процессуальная проверка. 
 
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