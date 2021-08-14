Тульский «Арсенал» завтра сыграет с «Краснодаром»

Завтра, 15 августа, состоятся очередные матчи четвертого тура Российской премьер-лиги. Тульский «Арсенал» на выезде сыграет против «Краснодара».

Главным арбитром на эту игру назначен москвич Павел Шадыханов. Помогать ему будут Андрей Болотенков и Денис Березнов.

В рамках чемпионата России команды встречались между собой 12 раз. 9 побед у «Краснодара», две - у туляков. Один раз коллективы разошлись миром - в 2016 году в Туле была зафиксирована нулевая ничья.

Начало игры в 20.00.