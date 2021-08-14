Тульский «Арсенал» завтра сыграет с «Краснодаром»
Начало матча в 20.00.
Завтра, 15 августа, состоятся очередные матчи четвертого тура Российской премьер-лиги. Тульский «Арсенал» на выезде сыграет против «Краснодара».
Главным арбитром на эту игру назначен москвич Павел Шадыханов. Помогать ему будут Андрей Болотенков и Денис Березнов.
В рамках чемпионата России команды встречались между собой 12 раз. 9 побед у «Краснодара», две - у туляков. Один раз коллективы разошлись миром - в 2016 году в Туле была зафиксирована нулевая ничья.
Начало игры в 20.00.
вчера, в 17:00, 16 1160 0
7 августа, в 19:25, 66 3720 1
6 августа, в 13:00, 40 1957 -17
2 августа, в 16:51, 13 1523 -3