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Тульский «Арсенал» завтра сыграет с «Краснодаром»

Тульский «Арсенал» завтра сыграет с «Краснодаром»

Начало матча в 20.00.

Завтра, 15 августа, состоятся очередные матчи четвертого тура Российской премьер-лиги. Тульский «Арсенал» на выезде сыграет против «Краснодара».

Главным арбитром на эту игру назначен москвич Павел Шадыханов. Помогать ему будут Андрей Болотенков и Денис Березнов.

В рамках чемпионата России команды встречались между собой 12 раз. 9 побед у «Краснодара», две - у туляков. Один раз коллективы разошлись миром - в 2016 году в Туле была зафиксирована нулевая ничья.

Начало игры в 20.00. 

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