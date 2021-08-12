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В Веневском районе в ДТП с Toyota Land Cruiser 200 пострадал ребенок

В Веневском районе в ДТП с Toyota Land Cruiser 200 пострадал ребенок

К счастью, обошлось без госпитализации.

Вечером 11 августа на 196-м километре автодороги М-4 «Дон» произошло ДТП. Неподалеку от села Арсеньево внедорожник Toyota Land Cruiser 200 врезался в металлическое барьерное ограждение.
 
«В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир, мальчик 2017 года рождения. После оказания медицинской помощи он был отпущен. В момент происшествия ребенок находился на заднем сидении, без специального детского удерживающего устройства (автокресла)», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.
 
Предполагаемая причина ДТП — водитель внедорожника превысил безопасную скорость движения и не справился с управлением.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:59 +2
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