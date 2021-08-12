В Веневском районе в ДТП с Toyota Land Cruiser 200 пострадал ребенок
К счастью, обошлось без госпитализации.
Вечером 11 августа на 196-м километре автодороги М-4 «Дон» произошло ДТП. Неподалеку от села Арсеньево внедорожник Toyota Land Cruiser 200 врезался в металлическое барьерное ограждение.
«В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир, мальчик 2017 года рождения. После оказания медицинской помощи он был отпущен. В момент происшествия ребенок находился на заднем сидении, без специального детского удерживающего устройства (автокресла)», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Предполагаемая причина ДТП — водитель внедорожника превысил безопасную скорость движения и не справился с управлением.
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