Минсельхоз Тульской области выделит на развитие семейной фермы до 30 млн рублей
Министерство проводит конкурсный отбор на предоставление субсидий в виде грантов «Агростартап».
Министерство сельского хозяйства Тульской области проводит конкурсный отбор между крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями на предоставление субсидии в виде гранта на развитие семейной фермы.
Конкурсный отбор осуществляет региональная конкурсная комиссия.
Документы принимает и регистрирует министерство сельского хозяйства Тульской области с 11 августа по 3 сентября 2021 года включительно.
Место проведения конкурсного отбора:
- Тула, ул. Оборонная, 114-а, 3 этаж, 608 кабинет (министерство сельского хозяйства Тульской области),
- Тула, ул. Кирова, 135, корп. 1 (новый корпус Бизнес-инкубатор, вход с ул. Марата), конференц-зал.
Дата проведения конкурсного отбора: 7 сентября и 17 сентября 2021 года в 10.00.
Контактная информация:
8 (4872)24−51−04 (доб.37−32) — Липатова Ольга Викторовна,
Olga.Lipatova@tularegion.ru.
Подробности здесь.