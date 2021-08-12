Минсельхоз Тульской области выделит на развитие семейной фермы до 30 млн рублей

Министерство проводит конкурсный отбор на предоставление субсидий в виде грантов «Агростартап».

Министерство сельского хозяйства Тульской области проводит конкурсный отбор между крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями на предоставление субсидии в виде гранта на развитие семейной фермы.

Конкурсный отбор осуществляет региональная конкурсная комиссия.

Документы принимает и регистрирует министерство сельского хозяйства Тульской области с 11 августа по 3 сентября 2021 года включительно.

Место проведения конкурсного отбора:

Тула, ул. Оборонная, 114-а, 3 этаж, 608 кабинет (министерство сельского хозяйства Тульской области),

Тула, ул. Кирова, 135, корп. 1 (новый корпус Бизнес-инкубатор, вход с ул. Марата), конференц-зал.

Дата проведения конкурсного отбора: 7 сентября и 17 сентября 2021 года в 10.00.

Контактная информация:

8 (4872) 24-51-04 (доб. 37−09) — Гирлина Ольга Геннадиевна, Olga.Girlina@tularegion.ru.

8 (4872)24−51−04 (доб.37−32) — Липатова Ольга Викторовна,

Olga.Lipatova@tularegion.ru.

Подробности здесь.