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Минсельхоз Тульской области выделит на развитие семейной фермы до 30 млн рублей

Минсельхоз Тульской области выделит на развитие семейной фермы до 30 млн рублей

Министерство проводит конкурсный отбор на предоставление субсидий в виде грантов «Агростартап».

Министерство сельского хозяйства Тульской области проводит конкурсный отбор между крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями на предоставление субсидии в виде гранта на развитие семейной фермы.

Конкурсный отбор осуществляет региональная конкурсная комиссия.

Документы принимает и регистрирует министерство сельского хозяйства Тульской области с 11 августа по 3 сентября 2021 года включительно.

Место проведения конкурсного отбора:

  • Тула, ул. Оборонная, 114-а, 3 этаж, 608 кабинет (министерство сельского хозяйства Тульской области),
  • Тула, ул. Кирова, 135, корп. 1 (новый корпус Бизнес-инкубатор, вход с ул. Марата), конференц-зал.

Дата проведения конкурсного отбора: 7 сентября и 17 сентября 2021 года в 10.00.

Контактная информация:
8 (4872) 24-51-04 (доб. 37−09) — Гирлина Ольга Геннадиевна, Olga.Girlina@tularegion.ru.
8 (4872)24−51−04 (доб.37−32) — Липатова Ольга Викторовна, 
Olga.Lipatova@tularegion.ru.

Подробности здесь.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 14:40 +1
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