Тульский областной перинатальный центр 13 августа закрывается на санобработку
Прием беременных со сроками 22 недели и более будет вести роддом № 1 г. Тулы.
Профилактическая санитарно-гигиеническая обработка проводится ежегодно для обеспечения санэпидрежима. В этом году она пройдет с 13 по 31 августа. Беременных примет тульский Родильный дом № 1.
С 7 по 20 сентября на санобработку закроется родильное отделение Узловской районной больницы в пос. Дубовка. Пациенток перенаправят в областной перинатальный центр.
С 5 по 25 октября санобработка будет проводиться в родильном отделении Суворовской центральной районной больницы. В этот период пациенток примет Родильный дом № 1.
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