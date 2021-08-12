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Тульский областной перинатальный центр 13 августа закрывается на санобработку

Тульский областной перинатальный центр 13 августа закрывается на санобработку

Прием беременных со сроками 22 недели и более будет вести роддом № 1 г. Тулы.

Профилактическая санитарно-гигиеническая обработка проводится ежегодно для обеспечения санэпидрежима. В этом году она пройдет с 13 по 31 августа. Беременных примет тульский Родильный дом № 1.

С 7 по 20 сентября на санобработку закроется родильное отделение Узловской районной больницы в пос. Дубовка. Пациенток перенаправят в областной перинатальный центр.

С 5 по 25 октября санобработка будет проводиться в родильном отделении Суворовской центральной районной больницы. В этот период пациенток примет Родильный дом № 1.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 13:41 0
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Место
Тульская область
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