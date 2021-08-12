Тульский областной перинатальный центр 13 августа закрывается на санобработку

Профилактическая санитарно-гигиеническая обработка проводится ежегодно для обеспечения санэпидрежима. В этом году она пройдет с 13 по 31 августа. Беременных примет тульский Родильный дом № 1.



С 7 по 20 сентября на санобработку закроется родильное отделение Узловской районной больницы в пос. Дубовка. Пациенток перенаправят в областной перинатальный центр.



С 5 по 25 октября санобработка будет проводиться в родильном отделении Суворовской центральной районной больницы. В этот период пациенток примет Родильный дом № 1.