На заводе в Алексине рабочий сломал ногу: под суд пойдёт его начальник

По версии следствия, руководитель не провёл для сотрудников инструктаж по технике безопасности.

Алексинским следственным отделом СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего жителя Калужской области. Он обвиняется в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

По данным следствия, директор ООО «СтройПрогресс» не провел инструктаж по технике безопасности для своих подчиненных, выполнявших работы на заводе «Тяжпромарматура». Из-за этого 31 мая в одном из цехов во время работ по разрезанию металлических листов на токарно-карусельном станке на 30-летнего газорезчика упал ходовой винт и сломал ему ногу.

После вручения утвержденного обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. В ходе следствия обвиняемый возместил пострадавшему причинённый вред и все расходы на лечение.